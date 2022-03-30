В Петербурге произошел разлив 200 литров нейтрализованной соляной кислоты

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Московском районе Петербурге произошел разлив 200 литров нейтрализованной соляной кислоты на площади 30 квадратных метров, сообщили в городском управлении МЧС.

Это случилось утром 30 марта по адресу улица Коли Томчака, 9, во премя работ по утилизации.

Разлив локализовали и засыпают песком.

В МЧС отметили, что никто не пострадал, угрозы здоровью людей нет.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения и специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории.