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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

В Архангельске задержан подозреваемый в налете на банк

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Житель Каргополя арестован по делу о разбойном нападении на отделение банка в Архангельске, сообщили в пресс-центре МВД.

По версии следствия, вечером 18 марта он в медицинской маске и очках вошел в банк и передал кассиру записку с требованием передать 20 млн рублей и угрозой взорвать отделение.

"При этом фигурант поставил на стойку пакет с предметом, в котором угадывались контуры самодельного взрывного устройства", - говорится в пресс-релизе.

Кассир нажала кнопку тревоги. Налетчик, увидев, что деньги ему не спешат отдавать, ушел, оставив пакет. Сотрудники банка и посетители также вышли из отделения.

Позднее взрывотехники и кинологи обследовали этот пакет и не нашли там ничего опасного. По предварительным данным, это был муляж бомбы, заказанный через интернет.

Оставленные в банке улики позволили быстро установить личность подозреваемого и задержать его. Ему вменили разбой (ч.4 ст. 162 УК).

Архангельск Каргополь МВД
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