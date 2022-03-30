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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:30

Кириенко заявил, что деятели культуры рвутся выступать для военных на Украине

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Многие российские деятели культуры заявляют о готовности выступить в военных частях в зоне специальной военной операции на Украине, однако, их останавливает Минобороны РФ из-за того, что это небезопасно, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"У нас сегодня и Минобороны, и Минкультуры сдерживают огромное количество заявок от выдающихся российских деятелей культуры, которые рвутся выступать в действующих частях, которые находятся сегодня в режиме выполнения специальной операции. Их останавливает министерство обороны, говоря о том, что это небезопасно, а люди все равно настаивают", - сказал Кириенко журналистам в среду.

"Это вызывает огромное уважение, и именно эти люди представляют на самом деле российскую культуру", - отметил он.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что многие артисты готовы поддержать российских военных. По ее словам, в России ожидается "весна агитбригад".

Сергей Кириенко Украина
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