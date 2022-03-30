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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Российские следователи поищут в украинских учебниках возбуждение ненависти к РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российским следователям "в рамках расследования уголовных дел о событиях на Донбассе" предстоит проверить украинские школьные учебники на предмет возбуждения ненависти к России и русскому языку, сообщает в среду телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

Как отмечается, соответствующее поручение дал Главному следственному управлению председатель Следственного комитета России Бастрыкин.

В сообщении СКР говорится, что следователи должны будут "проанализировать содержание украинских учебников по истории с привлечением специалистов по истории и дать правовую оценку тому факту, что украинские школьные учебники нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку".

В ведомстве утверждают, что "украинскими властями работа в данном направлении проводилась планомерно и целенаправленно".

"Министерство просвещения России заявило, что украинские учебники искажают историю. Отмечается, что эти издания искажают историческую правду и фактически фальсифицируют историю", - говорится в сообщении.

В связи с этим, заявили в СКР, Бастрыкин поручил следователям с историками "изучить данную информацию и дать правовую оценку указанным фактам в рамках расследования находящихся в производстве уголовных дел".

Россия Украина СКР
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