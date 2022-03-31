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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Приморье

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Приморском крае, пострадавших нет, возможна задержка пригородных поездов, сообщила пресс-служба ДВЖД.

"30 марта в 21:17 по московскому времени на станции Тихоокеанская однопутного электрифицированного участка Мыс Астафьева - Находка (Приморский край) в грузовом поезде произошел сход двух порожних вагонов", - говорится в сообщении.

Для устранения последствий задействован восстановительный поезд станции Партизанск. Причины происшествия выясняются.

Ожидаются задержки пригородных поездов: N6403 Тихоокеанская - Партизанск, N 6483 Мыс Астафьева - Партизанск, N 6484 Партизанск - Мыс Астафьева.

Доставлять пассажиров на участке Находка - Мыс Астафьева планируется автобусами.

Приморский край
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