Стратегические ракетные войска РФ проведут учения в Оренбургской области

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Оренбургской области стартует учение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Минобороны РФ.

"В командно-штабном учении с Ясненским ракетным соединением в Оренбургской области задействовано более 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники", - заявили в Минобороны России.

В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, оснащенный новым российским стратегическим ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука).

По данным ведомства, это плановое учение, оно пройдет под личным руководством командующего РВСН во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа (ЦВО).

"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2022 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Оренбургского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Ясненским ракетным соединением", - сказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что в ходе учения будет отработан вывод подразделений РВСН из-под ударов, противодействие современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещение об угрозе их применения.

"Основная цель учения - совершенствовать слаженность органов военного управления, оценить практические навыки командования и офицеров управления ракетного объединения и соединения, а также воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации и осуществлении всестороннего обеспечения", - заявили в ДИМК Минобороны.