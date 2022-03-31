Подмосковные врачи спасли пятилетнего ребенка, проглотившего 100 магнитов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Успешную операцию по удалению магнитных шариков из желудка пятилетней девочки провели врачи института МОНИКИ имени Владимирского, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области в четверг.

"При обследовании у девочки были обнаружены в желудке множественные инородные тела. Магниты скрепились между собой, образовав единую фигуру. Под общим наркозом при помощи специального эндоскопического оборудования инородные тела поэтапно извлечены из желудка. Операция продолжалась около трех часов", - приводит пресс-служба слова руководителя эндоскопического отделения МОНИКИ Елены Вакуровой.

Она отметила, что всего из желудка ребенка излечено 100 магнитных шариков.

После трех дней в стационаре пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии, добавили в областном Минздраве.