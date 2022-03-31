Продажи в фитнес-индустрии в РФ в марте упали до 10%, ожидается рост цен на услуги

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В фитнес-индустрии России зафиксировали падение продаж в марте на 7-10%, планируют поднять цены на услуги по клубным картам и абонементам из-за повышения себестоимости услуг.

"Фитнес-клубы будут вынуждены поднять цены на клубное членство в связи с повышением себестоимости услуг, которое произошло из-за нарушения логистических цепочек под влиянием санкций. Однако любителям фитнеса не стоит опасаться скачкообразного роста, поскольку сейчас бизнес максимально заинтересован в удержании постоянных клиентов", - сказала "Интерфаксу" президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева в четверг.

По ее словам, цены начнут повышаться в перспективе двух-трех месяцев. При этом Киселева отметила, что повышение цен в соответствии с ростом себестоимости услуг является вынужденной мерой.

"Стоимость годовых абонементов на фитнес в среднем ценовом сегменте варьируется от 18 до 35 тыс. рублей в регионах и от до 35 до 55 тыс. рублей в Москве", - отметила президент ассоциации.

По данным АОФИ, фитнес-клубы используют 80-85% западного оборудования и только около 15% российского.

"Сейчас участники фитнес-отрасли поставлены в ситуацию, когда импортное оборудование и комплектующие стали труднодоступными. Логистические цепочки порваны, и перед владельцами действующих клубов встают вопросы, как поддерживать ранее закупленное оборудование, где брать комплектующие к нему и сколько они будут стоить. У новых клубов возникают проблемы, связанные с оснащением помещений", - заявила Киселева.

Сообщается, что, по данным членов ассоциации, в настоящее время в фитнес-клубах наблюдается рост посещаемости при падении объемов продаж. С одной стороны, физические нагрузки помогают людям справиться со стрессом, и потребление оплаченных услуг растет. С другой стороны, новых покупок меньше - продажи в марте текущего года упали на 7-10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.