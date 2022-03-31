Золотовалютные резервы РФ за пять недель сократились почти на $39 млрд

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 25 марта 2022 года составили $604,4 млрд, следует из информации на сайте Банка России.

Таким образом, за пять недель они сократились на $38,8 млрд по сравнению с абсолютным максимумом в $643,2 млрд на 18 февраля (до настоящего момента это были последние опубликованные Банком России данные).

Основными факторами сокращения резервов стали валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютная переоценка активов, отмечает ЦБ.

Банк России возобновил интервенции 24 февраля 2022 года, продав валюту на 84,8 млрд рублей. На следующий день, 25 февраля, он продал валюту на 18,8 млрд рублей, а дальше не смог проводить эти операции из-за "заморозки" части золотовалютных резервов (ЗВР) РФ западными странами в рамках санкций против России.

ЦБ в начале марта 2022 года перестал раскрывать актуальные данные об объеме международных резервов. Во всех публикациях использовались данные на 18 февраля.

Сейчас Банк России опубликовал промежуточные данные: на 25 февраля резервы составили $629,4 млрд (сокращение за неделю на $13,8 млрд), на 4 марта - $608,9 млрд (-$20,5 млрд), на 11 марта - $611,8 млрд (+$2,9 млрд), на 18 марта - $606,2 млрд (-$5,6 млрд). Международные резервы за неделю с 18 по 25 марта снизились на $1,8 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Ряд западных стран в конце февраля 2022 года ввел санкции на операции с Банком России и Минфином РФ, ограничив возможность России пользоваться частью золотовалютных резервов. Позднее OFAC (подразделение Минфина США) пояснило, что сделки с золотом из резервов РФ также подпадают под ранее принятые санкции (то есть операции с этим активом несут санкционные риски для контрагентов). ЦБ заявил, что все золото из международных резервов РФ находится в его хранилищах на территории России.