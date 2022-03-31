Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Правительство получит право определять особенности исполнения договоров лизинга судов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который наделяет его правом определять особенности исполнения договоров финансовой аренды морских судов, судов внутреннего водного транспорта или судов смешанного (река-море) плавания, что позволит избежать их ареста в случае включения лизингодателей в санкционные списки.

Документ опубликован в электронной базе данных парламента.

В пояснительных материалах напоминается, что лизинговая схема в последнее время была одной из наиболее эффективных схем обеспечения строительства морских и речных судов, которую российские судовладельцы использовали с привлечением отечественных государственных лизинговых компаний. Всего по такой схеме построено более 300 судов. На сегодняшний день в общем объеме судостроительных заказов в России (за счет внебюджетных источников) договоры лизинга составляют около 80%. В частности, за последние годы большинство судов (около 100 судов) построены на российских верфях при участии российских лизинговых компаний.

"Лизингодатели (лизинговые компании), связанные с государством включаются в санкционные списки западных стран. В соответствии с законодательством формально лизингодатель является собственником судна и судно может быть подвергнуто задержанию (аресту) в иностранном порту. Такие случаи уже имеют место. Арест судов грозит большими потерями как для лизинговых компаний, так для судовладельцев", - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит избежать рисков ареста судов за рубежом по признакам формальной собственности.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ утвердил режим счетов банков для новой схемы расчетов за экспорт газа

Министерство газово-финансовой обороны. Обобщение

Министерство газово-финансовой обороны. Обобщение

Что произошло за день: четверг, 31 марта

Минфин по итогам выкупа получил 72% выпуска евробондов "Россия-2022"

Минфин по итогам выкупа получил 72% выпуска евробондов "Россия-2022"

Франция и Германия заявили о готовности к возможному прекращению поставок газа из РФ

Франция и Германия заявили о готовности к возможному прекращению поставок газа из РФ

Москва ввела санкции против высшего руководства Евросоюза

"Википедии" грозит штраф до 4 млн руб. из-за статьи о спецоперации на Украине

"Википедии" грозит штраф до 4 млн руб. из-за статьи о спецоперации на Украине

Дочерний банк Ozon исключен из SDN List OFAC Минфина США

Золотовалютные резервы РФ за пять недель сократились почти на $39 млрд

Источник назвал оценку возможных убытков Сбера и ВТБ от участия в госпрограммах поддержки

Источник назвал оценку возможных убытков Сбера и ВТБ от участия в госпрограммах поддержки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код