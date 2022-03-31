Правительство получит право определять особенности исполнения договоров лизинга судов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который наделяет его правом определять особенности исполнения договоров финансовой аренды морских судов, судов внутреннего водного транспорта или судов смешанного (река-море) плавания, что позволит избежать их ареста в случае включения лизингодателей в санкционные списки.

Документ опубликован в электронной базе данных парламента.

В пояснительных материалах напоминается, что лизинговая схема в последнее время была одной из наиболее эффективных схем обеспечения строительства морских и речных судов, которую российские судовладельцы использовали с привлечением отечественных государственных лизинговых компаний. Всего по такой схеме построено более 300 судов. На сегодняшний день в общем объеме судостроительных заказов в России (за счет внебюджетных источников) договоры лизинга составляют около 80%. В частности, за последние годы большинство судов (около 100 судов) построены на российских верфях при участии российских лизинговых компаний.

"Лизингодатели (лизинговые компании), связанные с государством включаются в санкционные списки западных стран. В соответствии с законодательством формально лизингодатель является собственником судна и судно может быть подвергнуто задержанию (аресту) в иностранном порту. Такие случаи уже имеют место. Арест судов грозит большими потерями как для лизинговых компаний, так для судовладельцев", - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит избежать рисков ареста судов за рубежом по признакам формальной собственности.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.