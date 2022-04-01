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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Почти 50 зданий остались без отопления и горячей воды во Владивостоке

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Повреждение теплотрассы оставило без отопления почти 50 домов во Владивостоке, ремонтные работы могут продлиться до вечера, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВПЭС (Владивостокское предприятие электрических сетей)

"На Народном проспекте во Владивостоке произошло повреждение теплотрассы, там наша аварийная бригада уже работает. От отопления и горячей воды отключены 44 жилых дома и 4 социальных объекта", - сообщил собеседник агентства.

Аварийная бригада проведет земляные работы, а затем диагностику. Если порывов будет несколько, то ремонт может продлиться до вечера. В этом случае придется проводить не сварочные работы, а замену участка трубы.

Ночью температура воздуха во Владивостоке, по данным Примгидромета, опускалась до 0...-2 градусов мороза, днем +7-9 градусов.

Владивосток
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