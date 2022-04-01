Судебные приставы приостановят взыскание имущества с должников-военнослужащих

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в условиях западных санкций приостанавливает взыскания имущества с должников-военнослужащих и сотрудников Росгвардии, сообщили в пресс-бюро ведомства.

"ФССП принимает меры по поддержке социально незащищенных категорий граждан в целях стабилизации социально-экономической ситуации в РФ в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами и международными организациями", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что кредитным организациям, выступающим взыскателями по исполнительным производствам, "предложено рассмотреть возможность отзыва с принудительного исполнения находящихся в территориальных органах ФССП исполнительных документов об обращении взыскания на заложенное имущество в первую очередь в отношении социально незащищенных категорий граждан, а также должников-военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии".

В ФССП напомнили, что в соответствии с законом "Об исполнительном производстве" в отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, "а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях, исполнительные производства подлежат приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично".