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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

В Оренбуржье разведчики на учениях устроили засаду на автомобиль противника

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбургской области на Тоцком полигоне назведчики мотострелкового соединения общевойсковой армии Центрального военного округа провели учения по организации засад на небронированную технику условного противника, сообщает пресс-служба ЦВО.

По сценарию учений, комплекс разведки "ПСНР-5" и беспилотник "Орлан-10" обнаружили движущийся грузовик с секретными документами.

"Разведчики оборудовали засаду и провели маскировку огневых позиций на пути следования транспорта. Группа совершила подрыв фугаса для остановки транспортного средства, а затем уничтожила живую силу условного противника из автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" и штатного стрелкового вооружения", - говорится в сообщении.

После этого разведчики отошли на захваченной технике.

В учениях участвовали около ста человек и до десятка единиц военной и специальной техники.

ЦВО Оренбургская область АГС Пламя Тоцкий полигон Орлан-10
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