Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 апреля повысится до $96,1 с $87 за тонну

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 апреля повысится до $96,1 с $87 за тонну, сообщил Минсельхоз.

Рост наблюдается третью неделю подряд после падения в течение девяти недель.

Пошлина на ячмень снизится до $75,4 с $75,8 за тонну, на кукурузу – повысится до $65,8 с $58,3 за тонну.

Эти пошлины будут действовать по 12 апреля.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $337,3 за тонну ($324,3 для расчета предыдущей пошлины), на ячмень - $292,8 ($293,1), на кукурузу – $279 ($268,3) за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице установлена на уровне $200 за тонну, по кукурузе и ячменю – $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

Как сообщал накануне председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, российские экспортеры в настоящее время не спешат с закупками. "В ситуации возросших рисков экспорта, ожидаемого повышения экспортных пошлин и укрепления рубля они сосредоточены, скорее, на исполнении контрактов за счет ранее созданных запасов", - отмечал он.

Эксперты зернового рынка прогнозируют рост пошлины выше $100 за тонну.