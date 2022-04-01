Матвиенко выступила за максимизацию потребления газа в РФ и развитие газопереработки

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в новых экономических условиях России нужно думать не только о новых рынках сбыта энергоресурсов, но и активнее развивать в стране газоперерабатывающую промышленность.

"Учитывая новые реалии, новые задачи, стоящие перед страной, считаю, что на вопросы развития газовой отрасли всё-таки необходимо смотреть шире. Сейчас (есть) возможность создать условия для потребления как можно большего количества газа внутри страны. И я имею в виду не только вопросы газификации, но и переработку газа", - сказала Матвиенко на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

Она отметила, что США основную долю добываемого газа не экспортируют, а перерабатывают внутри страны.

"Соединенные Штаты - я могу плюс-минус ошибиться - добывают больше газа, чем Россия. Мы - 800 млн кубов, а США - 900 млн кубов, но большую часть газа они оставляют у себя в стране. Они создали мощную промышленность по переработке газа, по получению дополнительной стоимости. А мы привыкли - гоним только газ в чистом виде на продажу", - сказала спикер СФ.

Она признала, что за последние годы "Газпромом" и другими компаниями многое сделано в этом направлении - в России появились газоперерабатывающие предприятия. Но этого недостаточно, подчеркнула Матвиенко, так как "мы можем и должны делать больше".

"Сейчас нам Европа угрожает, что они к какому-то году, 24-му, 25-му - пусть помечтают - откажутся от российского газа, якобы избавятся от российской зависимости. А в чем зависимость? Мы ни разу не нарушили ни один контракт. Мы ответственные поставщики углеводородов в Европу. Но это их дело - решат и решат. Нам нужно параллельно думать о переориентации на другие рынки и создавать для этого условия. Но главная, мне кажется задача - переосмыслить в общем возможности использования газа и активнее развивать газоперерабатывающие предприятия", - сказала она.

По словам спикера верхней палаты парламента, спрос на такую продукцию очень высокий в мире, и "мы сможем стать лидерами в этой сфере".

"Поэтому не надо только думать, куда продавать природный газ, а как его активнее использовать в стране, как все наши предприятия и новые инвестиционные проекты обеспечить газом", - отметила Матвиенко.