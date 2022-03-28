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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Еврокомиссия подтвердила планы отказаться от энергоносителей РФ к 2027 году

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия намерена избавиться от российских энергоресурсов к 2027 году, эти планы одобрены лидерами стран Европейского союза, заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

"Мы желаем быть полностью независимыми от ископаемого российского топлива к 2027 году. И мы надеемся сократить наш спрос (на российский газ) на две трети до конца нынешнего года. Это цель, которую мы поставили и которая была утверждена Европейским советом, то есть руководителями (государств-членов Евросоюза - ИФ), на прошлой неделе, и мы обязались сделать это", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

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"Европейский совет приветствовал эту нашу работу, и детали будут представлены к концу мая", - добавил Макфи.

На уточняющий вопрос о том, что в разделе, посвященном энергетике, в заключениях саммита 24-25 марта значится не 2027 год, а 2030-й, представитель ЕК ответил: "Я полагаю, что вы говорите о заключениях саммита прошлой недели? Действительно, в них я не вижу этой цифры. Но в "Версальской декларации" (11 марта) есть даже два указания. Там сказано: "До 2030 года". А также более точно дана эта дата: 2027 год".

Макфи сообщил, что соответствующие планы были зафиксированы в изданном около двух недель назад документе RePower EU, где сказано о цели прекратить зависимость от российских энергоресурсов к 2027 году.

Еврокомиссия Россия ЕС
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