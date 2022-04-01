Володин призвал обвиняющих РФ глав бюджетных учреждений уйти с должности

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что руководители бюджетных организаций культуры, здравоохранения и ряда других сфер, обвиняющие РФ, должны покинуть свои должности; в Думе спросят об этом профильных министров.

"Государственная Дума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит – у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер", - написал Володин в пятницу в телеграм-канале.

Он отметил, что это, в частности, касается тех, кто "убежал в другие страны, в теплые края – переждать", или "ещё хуже - вещает оттуда с обвинительными высказываниями".

"Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну. Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях", - отметил спикер.