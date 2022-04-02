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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:36

Россельхознадзор перевел систему "Меркурий" в аварийный режим из-за DDoS-атаки

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Информационные ресурсы Россельхознадзора подверглись очередной крупной DDoS-атаке, система "Меркурий" переведена в аварийный режим, сообщает служба.

"Примерно с 10:00 по московскому времени информационные ресурсы Россельхознадзора находятся под крупной DDoS-атакой. Мы предпринимаем все необходимые меры противодействия", - говорится в сообщении.

В связи с этим работа системы "Меркурий" (электронная система ветсертификации поднадзорной продукции) переведена в аварийный режим. Оформление ветеринарных сопроводительных документов следует осуществлять по установленному в таких случаях порядку, который размещен в телеграм-канале "ФГИС ВетИС (Меркурий)", уточняет служба.

По предварительным данным, атака происходит со стороны Украины.

Это не первая DDoS-атака на информационные системы службы.

Россельхознадзор
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