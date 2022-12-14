Глава Минсельхоза считает стабильной ситуацию с ценами на продукты в России

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с ценами на продовольственном рынке России стабильна, при необходимости ведомства могут принять дополнительные меры, заявил на правительственном часе в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Отметив, что одним из направлений работы министерства является межведомственное взаимодействие, в частности, в обеспечении ценовой доступности продукции на внутреннем продовольственном рынке, он заявил, что "в целом действующий комплекс мер позволяет говорить об относительной стабильности в данном вопросе".

"Темпы роста цен у нас ниже мировых. Продолжаем и будем продолжать мониторинг вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития. При необходимости примем дополнительные меры" - заверил министр.

По его словам, российское продовольствие знают и ценят во всем мире во многом благодаря его высокому качеству.

"Это тоже результат многолетней работы. В том числе в сфере повышения уровня прослеживаемости с помощью государственных информационных систем", - сказал Патрушев.

По его словам, только система Россельхознадзора "Меркурий" ежегодно выявляет более 60 тысяч нарушений при производстве продуктов: "Это уберегает тысячи покупателей от некачественного товара, повышает требования к производству и безопасности сырья".

Министр также подтвердил сделанный ранее прогноз о том, что экспорт продукции АПК в 2022 году составит порядка $40 млрд.