Утечка газа обнаружена на газопроводе в якутский Верхневилюйск

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Подземная утечка газа обнаружена у села Верхневилюйск в Якутии, под ограничение подачи ресурса могут попасть около двух тысяч человек, сообщает пресс-служба АО "Сахатранснефтегаз" в воскресенье.

"Сегодня, 3 апреля, сотрудниками Верхневилюйского эксплуатационного газового участка АО "Сахатранснефтегаз" обнаружена подземная утечка газа с газопровода высокого давления от АГРС до ГРП-1 при входе газопровода в село Верхневилюйск. В данный момент проводятся земляные работы", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что решение об ограничении абонентов примут только после установления причин аварии и определения характера утечки. Однако отмечается, что если такое решение все-таки будет принято, без газа может временно остаться порядка двух тысяч жителей села.

"В превентивных целях котельные ГУП "ЖКХ РС(Я)" переходят на резервное топливо, которое имеется в достаточном количестве", - сообщает пресс-служба.