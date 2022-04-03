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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Песков заявил, что был удивлен введением санкций против его детей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что был особенно удивлён введением санкций в отношении его детей.

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"Ну, честно говоря я удивился, особенно я удивился из-за детей. Дети удивились еще больше меня. Но, с другой стороны это, наверное, было лучшее подтверждение моим рассказам о тех недружественных шагах, которые предпринимаются в отношении нашей страны. Они вдруг поняли, что все, что я им рассказывал, это правда", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Так представитель Кремля ответил на вопрос о его личной реакции на введение санкций в отношении его семьи.

Он отметил, что молодое поколение растет "такими космополитами, людьми мира". "И когда им рассказываешь, что, "наверное, вот это не совсем совместимо с нашими традициями и обычаями", а "это никак не укладывается в наш генетический код", они не всегда это понимают", - объяснил Песков.

Госдеп сообщал, что США вводят санкции против супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ.

Дмитрий Песков
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