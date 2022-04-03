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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Минобороны вновь предупредило об угрозе дрейфа украинских морских мин

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Опасность, исходящая от сорванных с якоря морских мин для судоходства, сохраняется, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в воскресенье.

Военная операция на Украине

"В очередной раз предупреждаем все международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств" - сказал Мизинцев.

Он также сообщил, что "в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 67 иностранных судов".

"Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.

Он напомнил, что Вооружённые силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной три морских мили. Информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора транслируется круглосуточно каждые 15 минут по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.

Российская сторона призывает Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев "оказать влияние на официальный Киев для принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", сказал Мизинцев.

Хроника 24 февраля – 03 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Михаил Мизинцев
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