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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:31

Fitch отозвало рейтинги 20 российских регионов и городов

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги 20 российских регионов.

Как говорится в пресс-релизе агентства, отозваны рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Московской области, Новосибирской области, Свердловской области, Нижегородской области, Кировской области, Ярославской области, Челябинской области, Оренбургской области, Липецкой области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Алтайского края, Ставропольского края, республик Саха (Якутия), Марий Эл, Башкирия и Татарстана.

На момент отзыва долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте регионов находились на уровне "C".

Fitch 23 марта объявило о намерении отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений до 15 апреля.

Как сообщалось, в рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ, государственные структуры и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

Служба финансово-экономической информации

Fitch
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