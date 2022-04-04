В Думу внесены поправки в закупочное законодательство в условиях санкций

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 99018-8 о корректировке закупочного законодательства в условиях антироссийских санкций. В нем поправки в законы "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

Чиновники предлагают сократить сроки по оплате госзаказчиками и госкомпаниями поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг до 7 рабочих дней. При этом уточняется, что в случае оформления госзаказчиками акта приемки без использования Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок (электронное актирование - применяется с 1 января 2021 года - ИФ) срок оплаты по исполненным контрактам будет составлять 10 рабочих дней.

Еще одно положение законопроекта позволяет госзаказчикам до конца текущего года не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта.

Также законопроект предусматривает установление запрета на использование иностранной валюты при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Впрочем, это положение не применяется, если заказчик осуществляет деятельность на территории иностранного государства.

Кроме того, госзаказчики могут получить возможность до 1 января 2024 года осуществлять закупки в сфере строительства (выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта капитального строительства) одновременно с закупками оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта.

Для госкомпаний этим законопроектом вводится возможность осуществлять закупки в сфере строительства "под ключ".

"Упростим для заказчиков заключение контрактов "под ключ", - говорил премьер-министр Михаил Мишустин при рассмотрении этого законопроекта в ходе заседания правительства. - То есть на полный комплекс работ - от проектирования объекта до его оснащения всем необходимым оборудованием. Такое право будет предоставлено до конца 2023 года".

"Будет определяться поставщик, который исполнит весь комплекс необходимых работ, а предметом одного договора станут разные виды работ, - отмечал, в свою очередь, заместитель министра финансов Алексей Лавров. - Это ускорит общий срок ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства".

Также законопроект дополнительно регулирует доступ к информации о закупках. В частности, госзаказчики, в отношении которых введены ограничительные меры, смогут проводить закупки в закрытой форме. Госкомпании, подпавшие под санкции, смогут размещать информацию о закупке в ЕИС (Единая информационная система в сфере закупок - ИФ), но без размещения на ее официальном сайте.

Законопроект уточняет также временный порядок закупок у единственного поставщика по решению региона.

Необходимость внесения этих и других изменений в закупочное законодательство связана с принятием правительством различных мер по поддержке бизнеса в условии санкций. В их числе - дополнительное основание для заключения контракта с едпоставщиком, запрет на размещение в ЕИС информации о закупках госкомпаний, на которых распространяются антироссийские санкции, и т.п.