В Сочи будут развивать субтропическое сельское хозяйство

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В новом генеральном плане Сочи появится раздел, посвященный развитию субтропического сельского хозяйства.

"В новый генеральный план Сочи внесут актуальные карты участков, предназначенные для ведения субтропического сельского хозяйства. Будет предусмотрена возможность для создания объектов агротуризма, тепличных комплексов, хозяйств, занимающихся цветоводством, пчеловодством, животноводством, рыбоводством, а также обозначены территории, пригодные для выращивания чая", - сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Семен Вялкин на совещании в администрации Сочи в понедельник.

В совещании приняли участие представители Субтропического научного центра Российской академии наук, Научно-исследовательского института перспективного градостроительства, профильных департаментов администрации Сочи, сельскохозяйственных предприятий города.

"Разработка проекта генерального плана проводится с широким общественным обсуждением. Она направлена на обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, формирование комфортной, безопасной среды для горожан и туристов", - подчеркнул директор.

По его словам, основополагающий градостроительный документ Сочи планируют утвердить осенью 2023 года, он определит развитие курорта до 2044 года.