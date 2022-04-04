РФ собралась выйти из соглашения о гарантиях пенсионных прав граждан СНГ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации Соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения (№99667-8).

Законопроект предусматривает, что Россия выйдет из соглашения с 1 января 2023 года. Такой шаг, следует из пояснительной записки, в частности, обеспечит экономию бюджетных средств Пенсионного фонда России.

В сопроводительных документах отмечается, что соглашение устарело и Россия ведет работу по заключению новых двухсторонних договоров и соглашений по пенсионному обеспечению с партнерами по СНГ.

Согласно данным, приведенным в записке, по прогнозу бюджет ПФР после денонсации соглашения только в 2023 году может сэкономить около 2,7 млрд руб. (при текущих расходах в условиях соглашения – 3,4 млрд руб., при денонсации – около 649,27 млн руб.). В 2024 году экономия составит около 5,6 млрд руб., в 2025 году – около 9,7 млрд руб.

Положения соглашения, следует из записки, "уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств - участников СНГ" и не позволяют гражданам реализовывать пенсионные права. Также Москву не устраивает заложенный в соглашении территориальный принцип выплаты пенсии, по которому РФ берет на себя непропорциональные обязательства платить пенсии эмигрантам.

"В частности, в связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию соглашения, при том что под данное соглашение уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны", - говорится в пояснительной записке.

Двусторонние договоры, которые приходят на смену соглашению, предусматривают так называемый экспорт пенсий: каждая из стран, где работал пенсионер, платит пенсию за стаж, приобретенный на своей территории. Такой вариант лучше учитывает интересы РФ, следует из записки. Отдельное соглашение по пенсиям, напоминают в правительстве, действует в рамках Евразийского экономического союза (подписано 20 декабря 2019 года).