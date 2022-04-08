Из России вышлют 45 польских дипломатов

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российский МИД объявил персонами нон грата 45 польских дипломатов из посольства в Москве и генконсульств в Иркутске, Калининграде и Петербурге, они должны уехать из России до вечера 13 апреля.

Такую ноту вручили послу Польши Кшиштофу Краевскому, который 8 апреля был вызван на Смоленскую площадь.

Дипломату выразили "решительный протест по поводу необоснованного объявления" 23 марта 45 российских дипломатов персонами нон грата по обвинению в шпионаже.

"Послу заявлено, что расцениваем такой шаг как подтверждение сознательного стремления Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения. Ответственность за это полностью лежит на польской стороне", - говорится в сообщении МИД.