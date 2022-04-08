Россия объявила персонами нон грата двоих дипломатов из Болгарии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Двое болгарских дипломатов будут высланы из России в качестве ответной меры, заявили в пятницу в МИД РФ.

В опубликованном на сайте МИД РФ сообщении говорится, что на Смоленскую площадь был приглашён временный поверенный в делах Республики Болгарии в России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona nоn grata" двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве.

"Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona nоn grata" двоих дипломатов Посольства России в Софии", - заявили в МИД РФ.

2 марта агентство Bloomberg сообщило, что власти Болгарии высылают двух российских дипломатов в связи с расследованием о шпионаже. Перед этим прокуратура Болгарии выдвинула обвинения против дипломата РФ в сборе разведданных на территории страны. Он якобы "занимался неконтролируемой разведывательной деятельностью, несовместимой с дипломатической работой". В сообщении не было подробностей о личности дипломата.