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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Пожар в многоэтажке Казани привел к гибели одного человека

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв газовоздушной смеси произошел в субботу в одном из многоквартирных домов в Казани, есть информация о пожаре и одном погибшем.

"Предварительно установлено, что в 15:52 во втором подъезде многоквартирного дома номер 7 по улице Габишева произошел хлопок газовоздушной смеси", - сообщает прокуратура Татарстана.

Обстоятельства случившегося выясняются.

В свою очередь ГУ МЧС России по Татарстану сообщает о пожаре с гибелью человека.

Информация о возгорании в квартире на девятом этаже многоквартирного дома по ул.Габишева,7 поступила спасателям в 14:52. "Была установлена автолестница в окно девятого этажа, один пострадавший. В 15:21 медики, к сожалению, констатировали смерть", - говорится в сообщении.

В 15:24 пожарные ликвидировали открытое горение в однокомнатной квартире. По информации соседей, погибший мужчина проживал один. Площадь пожара уточняется.

Источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что первоначально была информация о том, что пожару предшествовал взрыв.

Казань Татарстан МЧС
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