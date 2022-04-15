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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Навигационный период начался в Амурской области

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Навигация для маломерных судов началась в пятницу на реке Бурее и ее притоках в Амурской области, сообщает региональный главк МЧС России.

В соответствии с постановлением правительства области, с 15 апреля официально разрешено ходить судам на реке Бурее с притоками, с 1 мая - на реках Амур, Зея, Селемджа с притоками.

На Бурейском и Нижне-Бурейском водохранилищах маломерные суда смогут курсировать с 15 мая, с 1 июня - на Зейском водохранилище.

В текущем году навигационный период начался на полторы недели позднее, чем в прошлом году. Тогда движение по Бурее было открыто с 4 апреля.

Амурская область МЧС
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