Общегородской субботник запланирован в Москве

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Традиционный субботник должен пройти в столице 16 апреля.

Соответствующее постановление 10 марта подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщается на сайте столичной мэрии, предстоит провести уборку в парках и дворах, на территориях объектов социальной сферы. Необходимый инвентарь выдадут на месте. На субботник приглашают школьников, студентов, сотрудников предприятий и всех москвичей, которые "хотят сделать родной город лучше".

Подробная информация о проведении субботника и пунктах выдачи инвентаря опубликована в местных СМИ, на сайтах префектур и районных управ.

Контролировать проведение субботника будет городской штаб под руководством заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

1 апреля в столице начался традиционный месячник по уборке и благоустройству. В работах задействованы более 500 тыс. сотрудников городских служб и свыше 14 тыс. единиц техники.

Год назад, 24 апреля, запланированный на субботник объем работ из-за непогоды был выполнен силами городских служб.