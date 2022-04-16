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Подозреваемые в похищении людей арестованы в Иркутске

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Иркутске арестованы четверо молодых мужчин, их подозревают в похищении нескольких человек, сообщает в субботу Следственное управление СКР по Иркутской области.

"Молодым людям предъявлены обвинения по п.п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 5 апреля молодые люди около дома № 90 по ул. Маршала Конева схватили девушку, силой посадили ее в автомобиль, удерживали и перевозили по территории Иркутского района. Затем в рабочем поселке Маркова они избили девушку и заставили ее испачкать свое лицо зеленкой, после чего отпустили.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых - местных жителей 18-19 лет. Установлено, что обвиняемые причастны еще к двум аналогичным эпизодам похищений граждан. Следователи СК установили, что молодые люди неофициально работали в интернет-магазине. В их обязанности входило решение конфликтных ситуаций, связанных с деятельностью магазина. По их месту жительства проведены обыски, изъято оружие, балаклавы, банковские карты и мобильные телефоны.

По решению суда подозреваемые арестованы.

СКР Иркутская область
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