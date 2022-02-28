Марию Алехину арестовали на 15 суток за неповиновение полицейскому

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы в понедельник признал участницу Pussy Riot Марию Алехину виновной в административном правонарушении.

"За совершение административного правонарушения Алехиной назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - сообщили "Интерфаксу" в суде. Алехина признана виновной по ч.1 ст.19.3 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Ее адвокат Даниил Берман заявил агентству, что не согласен с решением суда и обжалует его в Мосгорсуде.

Алехина была задержана и доставлена в отдел полиции в воскресенье.