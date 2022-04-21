Под завалами горящего здания НИИ Минобороны в Твери могут находиться около 10 человек

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Около десяти человек могут находиться под завалами из-за пожара в здании Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ в Твери, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

"До 10 человек находятся под завалами в результате пожара в военном институте", - сказал собеседник.

Ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу", что результате пожара в Центральном НИИ Воздушно-космической обороны РФ в Твери скончались семь человек.

По данным источника, пожар возник в одном из кабинетов военного института, ему был присвоен третий, повышенный ранг сложности.

В региональном управлении МЧС "Интерфаксу" сообщили, что пожарным удалось локализовать возгорание. "Локализация пожара объявлена в 16:35", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. метров, добавил он.