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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано вблизи Курил

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,4 произошло ночью в четверг в Тихом океане возле Курильских островов, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН в пятницу.

"Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано 21 апреля в 23:38 местного времени (15:38 мск). Эпицентр находился в 171 км юго-восточнее необитаемого острова Симушир на глубине 52 км", - рассказал собеседник агентства.

В населенных пунктах Курильских островов сейсмическое событие не ощутили, тревога цунами не объявлялась.

Курильские острова
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