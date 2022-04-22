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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Руководителю Федерации кудо Дальнего Востока предъявлены обвинения в убийстве и бандитизме

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Следователи предъявили руководителю Федерации кудо по Дальнему Востоку Александру Ясину обвинения в совершении тяжких преступлений, сообщило в пятницу следственное управление СКР по Приморскому краю.

" Он обвиняется по ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (создание и руководство бандой), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с бандитизмом)", - говорится в сообщении.

Всего участникам банды предъявлены обвинения в совершении шести убийств.

Как сообщалось, 58-летний Ясин был задержан в начале апреля и по решению суда взят под стражу. По версии следствия с 1990 года во Владивостоке действовала банда "Трифоновские", в которую входили обвиняемые. Злоумышленники занимались вымогательством у предпринимателей, совершали убийства.

Следователи предлагают пострадавшим от действий банды обратиться в следственное управление.

Александр Ясин
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