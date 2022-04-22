В квартире в Медногорске из-за сигареты загорелся порох

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Медногорске в квартире жилого дома произошел пожар из-за возгорания пакета с порохом. Пострадал один человек. Обстоятельства случившегося выясняет полиция, сообщили в управлении МВД по Оренбургской области.

По предварительным данным полицейских, к 54-летнему хозяину квартиры пришел 52-летний знакомый и показал ему пакет с порохом.

Хозяин изучал пакет, держа в руках сигарету. Пепел попал в пакет, порох загорелся. Хозяин квартиры не пострадал, но его гость получил ожоги головы и шеи. Ему потребовалась госпитализация.

Пострадавший заявил полиции, что нашел пакет на берегу реки Урал.