Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:08

В квартире в Медногорске из-за сигареты загорелся порох

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Медногорске в квартире жилого дома произошел пожар из-за возгорания пакета с порохом. Пострадал один человек. Обстоятельства случившегося выясняет полиция, сообщили в управлении МВД по Оренбургской области.

По предварительным данным полицейских, к 54-летнему хозяину квартиры пришел 52-летний знакомый и показал ему пакет с порохом.

Хозяин изучал пакет, держа в руках сигарету. Пепел попал в пакет, порох загорелся. Хозяин квартиры не пострадал, но его гость получил ожоги головы и шеи. Ему потребовалась госпитализация.

Пострадавший заявил полиции, что нашел пакет на берегу реки Урал.

Медногорск МВД Оренбургская область Урал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ сообщила о пресечении теракта против гумконвоя в подконтрольной РФ части Украины

ФСБ сообщила о пресечении теракта против гумконвоя в подконтрольной РФ части Украины

Рогозин предложил заменить GPS ГЛОНАССом на всех авиалайнерах в России

Посол РФ в США считает ошибкой временное лишение России статуса наблюдателя при ОАГ

В Минфине США назвали помощь Украине в $500 млн "только началом"

В Минфине США назвали помощь Украине в $500 млн "только началом"

Потребление газа в РФ минувшей зимой достигло нового рекорда

Потребление газа в РФ минувшей зимой достигло нового рекорда

Что произошло за день: четверг, 21 апреля

ФТС за 20 дней перечислила в бюджет 258 млрд руб. при плане на апрель в 536 млрд руб.

ФТС за 20 дней перечислила в бюджет 258 млрд руб. при плане на апрель в 536 млрд руб.

РФ ввела санкции против 61 гражданина Канады

Марк Цукерберг и Камала Харрис попали в российский стоп-лист

Марк Цукерберг и Камала Харрис попали в российский стоп-лист

Число жертв пожара в НИИ Минобороны в Твери достигло семи