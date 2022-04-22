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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Два человека получили ранения при попытке рейдерского захвата предприятия в Рязани

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Рязани пресекли конфликт у одного из предприятий, есть пострадавшие, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.

Накануне вечером в полицию поступило сообщение об инциденте у одного из предприятий, расположенном на Куйбышевском шоссе, между представителями частных охранных предприятий в ходе спора хозяйствующих субъектов. В результате инцидента пострадали два представителя частных охранных структур, говорится в сообщении.

Отмечается, что конфликт был нейтрализован полицейскими на месте. Несколько участников инцидента доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как пояснил "Интерфаксу" информированный источник, 21 апреля была произведена попытка рейдерского захвата одной из организаций, расположенных на месте бывшего завода "Рязцветмет".

По его данным, в ходе возникшей перестрелки из травматического оружия были ранены двое мужчин. В настоящее время они находятся в Областной клинической больнице.

Рязань МВД
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