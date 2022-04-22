"Русского Великоруса" из Ростовской области направили на лечение в психбольницу

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Житель Ростовской области, считающий себя гражданином несуществующей РСФСР и проходивший по делу о публичных призывах к экстремизму, решением суда направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"65-летний житель посёлка Весёлый привлёк внимание сотрудников УФСБ после размещения на своей странице в соцсети видеороликов экстремистского содержания. Экспертиза подтвердила, что записи содержат призывы к насильственной смене власти и насильственному изменению основ конституционного строя РФ", - говорится в сообщении.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.280 УК России (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

При обыске дома у мужчины нашли бланки удостоверений на его имя "Народного судьи Совета Народных депутатов Ростовской области", члена "Комитета по общественному контролю", а также "председателя профсоюза Ростовской области профессионального свободного Союза "Союз ССР"". Все документы оформлялись с 2017 по 2019 год.

Кроме того, у фигуранта нашли паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик на его имя, оформленный якобы 31 июля 2018 года. В паспорте национальность владельца документа была обозначена как "русский Великорус", а в графе прописки стояло "СССР".

Багаевский районный суд назначил жителю региона принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа.