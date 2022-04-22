Инженер омского вуза создал велосипед из пластиковых бутылок

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Велосипед с рамой из переработанного пластика сконструировал сотрудник Омского государственного технического университета (ОмГТУ), сообщает пресс-служба вуза в пятницу.

"Инженер-проектировщик омского политеха Петр Мельников создал прототип велосипеда, рама которого сделана из переработанного пластика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой велосипед легче обычного и имеет ряд других преимуществ перед металлическим. В частности, он устойчив к ударам, ржавчине и воздействию ультрафиолетовых лучей.

При этом срок эксплуатации может достигать до 10-15 лет, после чего велосипед можно сдать на переработку.

Для его создания разработчику понадобилось около 200 пластиковых бутылок.

Уникальность проекта заключается в том, что процесс изготовления пластиковой рамы снижает количество циклов производства по сравнению с обычной рамой велосипедов. Следовательно, сокращаются и расходы при производстве, что дает низкую стоимость изделия на выходе.

"Этим проектом мы хотим привлечь внимание мира к проблеме экологии и важности вторичного использования пластика", - приводятся в сообщении слова автора изделия.

В ближайшие два месяца он планирует создать несколько предсерийных образцов, чтобы учесть все доработки прототипов.