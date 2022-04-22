В МИД РФ сочли провокационными заявления об удержании Мариуполя украинскими силами

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Москве считают провокационными заявления Госдепа США о том, что Мариуполь по-прежнему находится под контролем украинских сил, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Он делает вот такие провокационные заявления, которые призваны лишь взбудоражить ситуацию на Украине, еще дальше и больше запустить вот эту агрессивную ноту среди Вооруженных сил Украины, украинских боевиков. Посеять в них абсолютное непонимание ситуации", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По ее словам, "это тактика Вашингтона, и она не нова".

Ранее в Кремле назвали недостоверными эти заявления американской стороны. "Нет. В этих заявлениях нет доли правды. Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая была вчера предоставлена по линии министерства обороны, и которую докладывал министр обороны Шойгу на встрече с президентом Путиным", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что "Вооруженными силами Российской Федерации и силами народной милиции Донецкой народной республики освобожден Мариуполь" и что последние силы украинской стороны остались на "Азовстали".

В ответ Путин запретил российским военным штурмовать территорию завода "Азовсталь", но приказал заблокировать его так, "чтобы муха не пролетела".

"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным, приказываю отменить. (...) Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", - сказал Путин.