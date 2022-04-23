Что случилось этой ночью: суббота, 23 апреля

Данные Минобороны о судьбе экипажа "Москвы", взрыв на руднике под Оренбургом и новые списки иноагентов от Минюста РФ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны РФ сообщило об одном погибшем и 27 пропавших без вести членах экипажа ракетного крейсера "Москва", затонувшего 14 апреля. Остальные 396 членов экипажа, по заявлению ведомства, были эвакуированы на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.

- Трое горняков погибли при взрыве на руднике "Гайского ГОКа" под Оренбургом. Нарушение техники безопасности при пиротехнических работах и недостоверные данные приборов-газоанализаторов рассматривается в числе основных версий взрыва.

- Минюст РФ вечером в пятницу снова обновил реестры иноагентов. СМИ-иноагентами были объявлены Алексей Венедиктов, Александр Невзоров, Сергей Пархоменко и еще пять человек. Оппозиционеры Леонид Волков и Владимир Кара-Мурза включены в реестр физлиц-иноагентов.

- Басманный суд заключил под стражу до 12 июня Владимира Кара-Мурзу по делу о фейках об армии РФ. Следственный комитет предъявил ему обвинение по пункту "д" части 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

- Минпромторг РФ подготовил перечень товаров для параллельного импорта. Существенное место в списке занимают автомобильные бренды, а также техника (в том числе под брендом Apple) и оборудование для различных отраслей.

- Тинькофф банк решил провести ребрендинг. Новое название не будет связано с именем бизнесмена Олега Тинькова, раскритиковавшего спецоперацию РФ на Украине. В банке заявили, что давно готовилась к этому шагу, так как Тинькофф "перерос первоначальный смысл "именного" бренда".

- В США усилились призывы к санкциям против Романа Абрамовича. По данным источников Bloomberg, высокопоставленные советники Белого дома призывают ввести против российского бизнесмена санкции, подготовленные еще несколько недель назад, на фоне застопорившихся переговоров о мирном урегулировании на Украине.