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Минпромторг РФ подготовил перечень товаров для параллельного импорта

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил перечень товаров, в отношении которых будет разрешен так называемый параллельный импорт (позволяет ввозить в страну без разрешения правообладателя товар, продажа которого началась в других странах мира).

Существенное место в списке занимают автомобильные марки и материалы, а также сопутствующие товары, с ними связанные: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack, следует из копии приказа Минпромторга (имеется в распоряжении "Интерфакса").

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В перечне значатся двигатели и части для них Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen и др., указаны шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Параллельный импорт, как следует из документа, предполагается разрешить в отношении смартфонов и техники под марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и др., бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и др., игровых приставок X-Box, Play Station, Nintendo.

Также в перечень вошло оборудование для различных отраслей (добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесопереработка и другие).

В министерстве подлинность документа не подтвердили, отметив, что пока он находится на регистрации в Минюсте.

Ранее "Известия" сообщали, что Минпромторг подготовил приказ о параллельном импорте, включив в документ 50 групп товаров и около 200 брендов. По данным издания, министерство разрешило ввоз без разрешения правообладателя телефонов, часов и наушников Apple, гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, принтеров, сканеров Huawei и Lenovo. В категории автомобилей газета указала Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и другие, комплектующие к ним - металлические конструкции и изделия от Mahle, Cummins, автомобильные двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania. Подлинность приказа, с которым ознакомились "Известия", Минпромторг подтверждал.

Минпромторг РФ
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