В Генпрокуратуре сообщили о предотвращении 28 терактов в 2021 году

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В минувшем году в России предотвращены 28 террористических актов, наиболее сложная ситуация сложилась в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, говорится в полном тексте доклада генпрокурора РФ Игоря Краснова Совету Федерации.

"В истекшем году на территории Российской Федерации предотвращено 28 терактов, запланированных во всех федеральных округах, за исключением Сибирского. При этом наиболее сложная ситуация отмечалась в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на долю которых пришлась большая часть выявленных фактов подготовки террористических акций - 11", - говорится в докладе, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

По данным генпрокурора, зафиксированы попытки совершения террористических актов в местах массового пребывания людей, образовательных организациях, на объектах транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.

"Напряженная обстановка сохранялась в Республике Крым, что обусловлено, в том числе, устремлениями к региону украинских спецслужб и радикальных структур, наличием на территории полуострова законспирированных ячеек международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль Ислами" (запрещена в РФ) и сторонников экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" (экстремистская организация, запрещенная в РФ), совершивших подрыв газопровода ГУП "Крымгазсети"",- отмечается в докладе.

В минувшем году, по оценкам прокуратуры, за приготовление и покушение на совершение террористических актов осуждены 35 человек, один из них - за угрозу совершения теракта.

Основная часть преступлений террористической направленности, совершенных в 2021 году на территории РФ, квалифицирована по статьям УК РФ 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма) - 96; 205.1 (содействие террористической деятельности) - 85; 205.6 (несообщение о преступлении) - 50; 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней) - 45.

"Радикализация граждан происходила в большинстве случаев посредством интернета как вследствие самостоятельного изучения материалов террористического и экстремистского характера, так и в результате общения со сторонниками международных террористических организаций и с носителями идеологии терроризма в мессенджерах, социальных сетях и закрытых интернет-сообществах. Так, в Российской Федерации в 2021 году с использованием интернета совершено 576 преступлений террористической направленности, что больше чем на треть (+34,6 %) превышает показатели предыдущего года (428)", - отмечает генпрокурор.