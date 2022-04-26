Генпрокуратура нашла нарушения при подключении интернета на поездах и в самолетах

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Работы по подключению интернета для пассажиров скоростных поездов серии "Ласточка", "Стриж", "Иволга", а также в самолетах и на вокзалах заинтересовали генеральную прокуратуру после обнаружения серьезных нарушений на "Сапсане".

Как отмечается в докладе генпрокурора России Игоря Краснова, направленном в Совет Федерации, прокурорская проверка показала, что ОАО "РЖД" были заключены договоры на предоставление доступа к интернету пассажирам поездов "Сапсан" на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

"Стоимость работ путем включения в затраты ранее приобретенного и установленного в поездах оборудования была завышена более чем на 800 млн рублей", - говорится в докладе.

При этом, по данным генпрокурора, оплата интернет-соединения без согласия пассажиров включалась в стоимость проезда. Вместе с тем из-за низкой скорости передачи данных и отсутствия зон покрытия услуга фактически не оказывалась. По результатам рассмотрения направленных транспортным прокурором материалов возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

После вмешательства прокуратуры в поездах "Сапсан" организован бесплатный доступ в интернет, добавил генпрокурор.

В то же время, по словам Краснова, "транспортными прокурорами организованы проверочные мероприятия по аналогичному вопросу на иных скоростных поездах, в том числе серии "Ласточка", "Стриж", "Иволга", а также авиаперевозчиками на борту воздушных судов и на железнодорожных и аэровокзалах".