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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

Пропавших воспитанников детдома спустя сутки нашли в ТЦ в Салавате

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Четверо воспитанников Петровского детского дома были обнаружены спустя почти сутки поисков, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

Полицейские нашли подростков в одном из торговых комплексов города Салавата. Их отвезут обратно в Ишимбайский район, где находится Петровский детдом.

Обстоятельства самовольного ухода детей уточняются.

Сотрудники детдома во вторник вечером сообщили в полицию, что после уроков пропали четверо воспитанников - ученики 4, 5, 6 и 8 классов, которым от 11 до 14 лет.

Башкирия Салават МВД Ишимбайский район
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