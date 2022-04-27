Пропавших воспитанников детдома спустя сутки нашли в ТЦ в Салавате

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Четверо воспитанников Петровского детского дома были обнаружены спустя почти сутки поисков, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

Полицейские нашли подростков в одном из торговых комплексов города Салавата. Их отвезут обратно в Ишимбайский район, где находится Петровский детдом.

Обстоятельства самовольного ухода детей уточняются.

Сотрудники детдома во вторник вечером сообщили в полицию, что после уроков пропали четверо воспитанников - ученики 4, 5, 6 и 8 классов, которым от 11 до 14 лет.