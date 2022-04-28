Коммерсант осужден в Иркутской области за контрабанду леса на 57 млн руб

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Саянский городской суд в Иркутской области приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно гендиректора коммерческой организации, признав его виновным в контрабанде лесоматериалов в крупном размере, сообщила в четверг Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Суд установил, что с января по август 2016 года подсудимый занимался скупкой незаконно заготовленной на территории Иркутской области древесины, ее переработкой и последующей реализацией иностранным компаниям в рамках внешнеэкономических контрактов", - говорится в сообщении.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР уточнило, что для подтверждения законности происхождения лесопродукции обвиняемый вносил в таможенные декларации недостоверные сведения о продавце и производителе.

"В результате через таможенную границу РФ было перемещено более 8 тыс. кубометров лесоматериалов общей стоимостью свыше 57 млн руб.", - отмечает ведомство.

Преступную деятельность обвиняемого выявили сотрудники Иркутской таможни.

Фигурант осужден по ч.1 ст.226.1 (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере), ч.3 ст.191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере).

Помимо условного срока ему назначен штраф в 200 тыс. руб.