В Петербурге во французской школе выявили кишечную инфекцию

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге во французской школе №26 уже у 31 ученика выявлена острая кишечная инфекция, троим школьникам потребовалась госпитализация, сообщило городское управление Роспотребнадзора.

Днем ранее ведомство сообщало только о семи случаях кишечной инфекции и двух госпитализированных.

Исследование Центра гигиены и эпидемиологии выявило норовирус у одного заболевшего ребенка и четверых сотрудников пищеблока АО "Комбинат социального питания "Волна", который обеспечивает эту школу питанием.

Проверка выявила в школе нарушения санитарно-эпидемиологических требований при уборке и дезинфекции. В частности, в столовой нарушались правила хранения продуктов, не соблюдался температурный режим приготовления блюд, не были созданы условия для соблюдения личной гигиены учеников.

Роспотребнадзор провел в школе дезинфекцию. Учащиеся начальных классов переведены на дистанционное обучение до 29 апреля включительно.

Прокуратура Невского района Петербурга организовала проверку.