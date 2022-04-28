Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

В Петербурге во французской школе выявили кишечную инфекцию

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге во французской школе №26 уже у 31 ученика выявлена острая кишечная инфекция, троим школьникам потребовалась госпитализация, сообщило городское управление Роспотребнадзора.

Днем ранее ведомство сообщало только о семи случаях кишечной инфекции и двух госпитализированных.

Исследование Центра гигиены и эпидемиологии выявило норовирус у одного заболевшего ребенка и четверых сотрудников пищеблока АО "Комбинат социального питания "Волна", который обеспечивает эту школу питанием.

Проверка выявила в школе нарушения санитарно-эпидемиологических требований при уборке и дезинфекции. В частности, в столовой нарушались правила хранения продуктов, не соблюдался температурный режим приготовления блюд, не были созданы условия для соблюдения личной гигиены учеников.

Роспотребнадзор провел в школе дезинфекцию. Учащиеся начальных классов переведены на дистанционное обучение до 29 апреля включительно.

Прокуратура Невского района Петербурга организовала проверку.

Петербург Роспотребнадзор Волна Прокуратура Петербурга
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На Евгения Ройзмана составили протокол о неуважении к власти

На Евгения Ройзмана составили протокол о неуважении к власти

Жесткую посадку вертолета под Саратовом объяснили сближением с другим вертолетом

Суд оштрафовал "Радио Свобода" на 800 тыс. руб. за неудаление контента

Суд оштрафовал "Радио Свобода" на 800 тыс. руб. за неудаление контента

Частный вертолет разбился в Саратове

Синоптики пообещали россиянам теплый май

Синоптики пообещали россиянам теплый май

В МИД РФ осудили попытки вовлечь Приднестровье в конфликт на Украине

В МИД РФ осудили попытки вовлечь Приднестровье в конфликт на Украине

Twitter оштрафован на 3 млн руб. за отказ удалять публикации свастик

В Кремле заявили, что решение по отмене выборов губернаторов могут принять в ближайшие дни

В Кремле заявили, что решение по отмене выборов губернаторов могут принять в ближайшие дни