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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:15

Склад загорелся на площади 800 кв. метров в Иркутске

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в пятницу в складском помещении в Иркутске, никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 800 кв. метров.

Информация о возгорании склада на Полярной, 211, поступила в 9:42 (4:42 по московскому времени). На момент прибытия пожарных горело внутри каркасного складского помещения и кровля.

В тушении задействовано семь единиц техники и 21 человек.

Иркутск
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