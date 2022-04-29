Склад загорелся на площади 800 кв. метров в Иркутске

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в пятницу в складском помещении в Иркутске, никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 800 кв. метров.

Информация о возгорании склада на Полярной, 211, поступила в 9:42 (4:42 по московскому времени). На момент прибытия пожарных горело внутри каркасного складского помещения и кровля.

В тушении задействовано семь единиц техники и 21 человек.