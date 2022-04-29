Супругов задержали в Башкирии по делу об убийстве ребенка в 2001 году

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Следователи установили подозреваемых в убийстве 11-летнего мальчика в башкирском Сибае, пропавшего без вести более 20 лет назад, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике в пятницу.

Фигуранты - супруги 52 и 62 лет из Уфы. СК установил их причастность к убийству малолетнего, а также подстрекательству и пособничеству в его совершении (п."в" ч.2 ст.105 и ч.4, 5 ст.33, п."в" ч.2 ст.105 УК РФ). Обоим предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в июле 2001 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение об исчезновении 11-летнего мальчика в городе Сибае. Он уехал на велосипеде из дома бабушки и дедушки и пропал без вести. Обстоятельства исчезновения ребенка установить тогда не удалось.

В 2017 году в лесном массиве в соседнем Баймакском районе были найдены человеческие останки. Позднее было установлено, что они принадлежат пропавшему ребенку. При этом обстоятельства и причина смерти мальчика оставались неизвестными.

В 2021-2022 годах следователи и криминалисты совместно полицейскими повторно изучили материалы уголовного дела, допросили родственников, нашли новых свидетелей, провели дополнительные экспертизы и в результате установили, что "ребенок был убит собственной матерью, а ее, на тот момент, сожитель склонил к совершению преступления".

"После предъявления собранных доказательств женщина созналась в содеянном и изобличила своего супруга", - говорится в сообщении.

Пресс-служба МВД по Башкирии, в свою очередь, сообщила об обстоятельствах совершенного 21 год назад преступления.

По словам матери, ранее судимый сожитель говорил, что "чужой ребенок мешает ему жить" и угрожал женщине.

"По предварительным данным, в июльский день 2001 года мальчик вернулся от дедушки ближе к обеду. Женщина предложила сыну прогуляться по лесу, дойдя до посадки, воспользовавшись поясом от халата, который заранее ей передал муж, убила своего ребенка и оставила его там", - говорится в сообщении.

Дома она рассказала об этом сожителю, а затем по его указанию вернулась на место преступления и закопала тело сына. Его велосипед и обувь выбросила, а халат и пояс, которым душила, сожгла вечером в бане.